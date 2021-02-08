Про це повідомляється на сайті бази.
Марченко опинилася в базі “Миротворця” за “фінансування терористів і російських окупантів”.
“Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками”, – йдеться в повідомленні.
Також Марченко звинувачують у незаконній комерційній діяльності в окупованому Криму, в участі у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України.
Згідно з даними “Миротворця”, Марченко також є противником незалежності українського православ’я від РПЦ.
У профілі представлені численні свідчення причетності дружини нардепа до діяльності низки компаній, що провадять господарську діяльність у РФ та на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв’ю з нею.
Як відомо, хрещеним батьком дочки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.
Згідно з оприлюдненою інформації, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу “1+1”.
- В червні стало відомо, що Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів “1+1” та “2+2”.
- У вересні повідомлялося, що Віктор Медведчук через п’ять компаній, кінцевим власником яких є Оксана Марченко, купив нерухомість на узбережжі Чорного моря в Болгарії на 20 млн євро.