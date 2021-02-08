Оксану Марченко, дружину нардепа від "Оппозиційної платформи - За життя"" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, внесли в базу сайту "Миротворець".

Про це повідомляється на сайті бази.

Марченко опинилася в базі “Миротворця” за “фінансування терористів і російських окупантів”.

“Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками”, – йдеться в повідомленні.

Також Марченко звинувачують у незаконній комерційній діяльності в окупованому Криму, в участі у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України.

Згідно з даними “Миротворця”, Марченко також є противником незалежності українського православ’я від РПЦ.

У профілі представлені численні свідчення причетності дружини нардепа до діяльності низки компаній, що провадять господарську діяльність у РФ та на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв’ю з нею.

Як відомо, хрещеним батьком дочки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.

Згідно з оприлюдненою інформації, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу “1+1”.