Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, що є дружиною ексчлена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступить у столиці країни-агресора Москві.

Про це повідомляють #Букви.

У суботу, 18 грудня, вона виступить у московському артцентрі Mutabor, який пов’язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь Путіна.

На вебсайті агенції Resident Advisor, яка займається організацією виступу, також міститься ця інформація.

Топольська стане частиною івенту MASK, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor. Це підтвердили й організатори заходу.

#Букви намагалися зв’язатись з Анастасією Топольською для отримання коментаря, але досі це зробити не вдалося.

Зазначимо, що 4 грудня 2021 американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку 2022 року в Україну можуть вторгнутися 175 тис. військових.

До речі, агенція Resident Advisor нещодавно підтримала протести невеликої групи молоді, які протестували проти небезпеки у нічних клубах.

29 листопада 2021 року приблизно 300 осіб із клубної спільноти Києва протестували проти ймовірної бездіяльності поліції після нещодавнього сплеску нападів представників ультраправих організацій на нічні клуби на Подолі.

Близько 90 хвилин натовп скандував і розмахував плакатами з гаслами на кшталт “Зробимо Поділ знову безпечним”, “Ми танцюємо разом/ми боремося разом” та “Чому сексуальні люди повинні страждати від копів”.

Раніше в барі “Хвильовий” зривали вечірки представники поліції. Так сталося, зокрема, в червні минулого року під час вечірки KyivPride.

У п’ятницю, 21 травня 2021, столичні активісти влаштували акцію протесту з вимогою припинити незаконні рейди, неправомірні обшуки, безпідставне застосування сили та пошкодження майна у подільських закладах.

Дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня 2021 року. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor. Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими.