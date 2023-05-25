Українська акторка та дружина народного депутата від "Слуги народу" Анна Саліванчук стала власницею україно-французького ордену Королеви Анни "Честь Вітчизни". Її підписники розкритикували нагороду та почали поширювати коментарі, що орден був куплений.

Джерело: Анна Саліванчук в Instagram.

“Я отримала Орден Княгині Київської Анни “Честь Вітчизни” за сумлінне служіння України”, – йдеться у дописі.

Акторка розповіла, що “організовувала багато творчих вечорів та збирала гроші і протягом всієї війни допомагала дитячим будинкам та притулкам для тварин”.

Саліванчук додала, що досить рідко висвітлювала свою благодійницьку діяльність у соціальних мережах, оскільки робила це “не для того щоб хизуватись, а для того щоб були щасливі діти”.

Водночас коментатори обурилися та почали звинувачувати акторку у купівлі ордена.

У відповідь на хвилю негативних коментарів Саліванчук опублікувала в Instastories офіційний документ, у якому прописані причини отримання ордена. Зокрема, там зазначається, що її нагороджено за “щоденну високопрофесійну кропітку працю, підтримку економіки країни, надання благодійної допомоги у цей скрутний для країни час, високу національну гідність і сумлінне служіння на благо народу України”.