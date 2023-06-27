У серпні 2022 року дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Богдана Торохтія придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія). Ще через кілька місяців вона придбала квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Джерело: Bihus.Info.

З серпня 2019 року Богдан Торохтій є народним депутатом “Слуги народу”. Через два роки він одружився з Аліною Левченко, яка нині працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП “Антонов”, що входить до концерну “Укроборонпром”.

У болгарському майновому реєстрі йдеться, що 1 серпня 2022 Аліна Левченко придбала квартиру площею 58.8 кв.м. Ще було придбано приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі. Сучасний ЖК розташований на першій лінії моря у новій частині міста, а на його території є басейн, джакузі, СПА- та фітнес-центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг.

За даними реєстру, сума угоди становила 110 тисяч болгарських левів або близько 59 тисяч доларів за тодішнім курсом. Водночас місцеві сайти агентств нерухомості оцінювали квартиру у Valencia Gardens мінімум у 74 тисячі доларів, а приміщення — 403 тисячі доларів. Орієнтовна ринкова вартість нерухомості загалом може становити близько 477 тисяч доларів.

Квартира у ЖК “Новопечерська вежа” в Києві площею 68.4 кв. м придбали у жовтні 2022 року, а паркомісця у березні 2023 року. Квартира коштувала 114 тисяч доларів, паркомісця – 30 тисяч доларів.

Протягом 24 лютого — 1 червня народний депутат вісім разів виїжджав за межі України. У жодному з цих випадків він нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Всього він перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора року.

Журналісти ідентифікували виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ завдяки публікаціям Аліни Левченко в Instagram.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення Торохтій був одним з ініціаторів законопроєкту №7055, який стосувався заборони на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням Президента України для здійснення їх повноважень. Проєкт закону так і не був проголосований.

Розслідувачі запитали Богдана Торохтія про наявність у його подружжя нерухомості в Болгарії, але він відмовився відповідати телефоном і запропонував надіслати офіційний запит. Надалі зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири.

Також Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році. Проте нині попередні декларації досі недоступні для громадськості, а подавати нові декларації посадовці взагалі не зобов’язані. Тому перевірити інформацію неможливо.