Про це #Буквам стало відомо з відкритих джерел.
Як з’ясували #Букви, дружина секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова володіє частками в компаніях, іншим співвласником яких є Юрій Михайлович Бродський – син Михайла Бродського.
Зокрема, про це свідчить щорічна декларація Олексія Данілова, опублікована на сайті НАЗК. В розділі 7 декларації зазначено, що дружині Данілова, Людмилі Володимирівні Даніловій, належить частка у ПРАТ “Київський деревообробний комбінат” (код ЄДРПОУ 05421634).
Згідно з даними сервісу Youcontrol, ПРАТ “КДК” володіють Людмила Данілова, Вадим Кісіль та Юрій Бродський.
Сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України містить інформацію про те, що з ПРАТ “КДК” пов’язана ще одна юридична особа – ТОВ “Новострой Інвест” (код ЄДРПОУ 36134785).
Частками в зазначеній компанії також володіють Людмила Данілова та Юрій Бродський, разом з уже згаданим Вадимом Кісілем. Крім того, Юрій Михайлович Бродський вказаний ще й керівником цього товариства.
Про факт володіння Людмилою Даніловою часткою у ТОВ “Новострой Інвест” також можна дізнатися з декларації секретаря РНБО.
Як повідомлялося раніше, юридично видання “Обозреватель” є ТОВ “Золота середина” (код ЄДРПОУ 32611564). Ця компанія належить родині Михайла Бродського – дружині Світлані та синам Юрію і Ростиславу, а також ТОВ “Денді ЮА” (код ЄДРПОУ 35058028). Останнє також належить родині Михайла Бродського – дружині та обом синам.
Крім переліченого, ТОВ “Золота середина” належить право на знак для товарів і послуг “Обозреватель”. За даними Укрпатенту, заявником при реєстрації цього знака виступав безпосередньо Михайло Бродський.
Михайло Бродський — бізнесмен, колишній депутат та голова редакційної ради видання “Обозреватель”.Про належність “Обозревателя” ТОВ “Золота середина” вказано й на сайті видання.
- Раніше повідомлялося, що компанії родини білоруського олігарха Миколи Вороб’я, наближеного до Олександра Лукашенка та Віктора Медведчука, заробляє на реалізації програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Цей самий олігарх допоміг підозрюваному у держзраді нардепу “ОПЗЖ” Тарасу Козаку залишити Україну.