Родини загиблих журналістів американського телеканалу FoxNews досі не знають подробиць загибелі своїх рідних, на яких у березні цього року вчинили напад російські військові. Колишня журналістка, дружина одного з загиблих, досі проводить власне розслідування, аби дізнатися правду.

Про це повідомляє The Washington Post.

У березні 2022 року оператор телеканалу FoxNews П’єр Закжевський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка в Київській області. Закжевський працював із кореспондентом Бенджаміном Холом, коли вогонь охопив їхню машину. Бенджаміна було поранено, але він вижив. Лікарям довелось ампутувати йому частину ноги.

Закжевський провів більшу частину своєї кар’єри у зонах бойових дій, він знав, коли слід ухилитися, коли втекти, а яких проблемних точок слід уникати.

Однак ввечері 14 березня його дружині Мішель Росс-Стентон зателефонувала виконавча директорка FoxNews Сюзанна Скотт і сповістила, що її чоловік пропав безвісти.

Мішель не стала чекати наступного повідомлення від FoxNews й сама, як колишня журналістка, почала дзвонити друзям, джерелам, далеким зв’язкам — усім, хто міг щось знати про П’єра.

Наступного дня вона дізналася, що 55-річного Закржевського вбили разом із 24-річною українською журналісткою з його команди Олександрою Кувшиновою.

Для військових кореспондентів ризик смерті давно вважається частиною роботи. За даними Комітету захисту журналістів, з початку повномасштабної війни в Україні вбито вже 15 журналістів. Втім, станом на зараз Закржевський і Кувшинова залишаються єдиними журналістами, які загинули на російсько-українській війні, працюючи в американській телекомпанії.

Водночас одна конкретна деталь продовжує турбувати Мішель: команда консультантів з безпеки, найнятих Fox для роботи з її журналістами в Україні, не подорожувала з її чоловіком і його командою, коли на них напали.

Її розчарування через брак інформації поділяють і батьки Кувшинової, молодої художниці та журналістки. Вони сказали, що ніхто з Fox не дзвонив, щоби повідомити їм, що на їхню дочку напали, і протягом наступних місяців їм не надали більше інформації про те, як вона померла.

Вони вперше дізналися про інцидент, прочитавши у соцмережі допис українського урядовця: “Нас взагалі не тримали в курсі. Ми дізналися про це з Інтернету”, – розповів її батько, Андрій Кувшинов.

Представник Fox News сказав, що вище керівництво було на зв’язку з обома родинами та працювало з перекладачем, щоби спілкуватися з батьками Кувшинової.

“Я хочу правди, і я хочу всю правду, і я хочу точно знати, що сталося. Не те, що я не довіряю Fox, щоб дати мені правильні відповіді, але я не довіряю нікому, щоб отримати відповіді, які я хочу почути”, — сказала Мішель.