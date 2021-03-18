Дружини Медведчука та Козака оскаржують санкції у Верховному Суді

Дружина лідера “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука Оксана Марченко, а також цивільна дружина його соратника Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржують у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Зазначається, що позов від Марченко надійшов 16 березня. Наступного дня, 17 березня, до суду звернулася й Лавренюк.

У Верховному Суді додали, що 15 березня надійшов позов від компанії EVIRER LTD, зареєстрованої в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він також стосується оскарження санкцій.

Суд відкрив провадження в адміністративній справі № 9901/69/21 за цим позовом. Розгляд справи призначили на 7 квітня 2021 року.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що кум Володимира Путіна та голова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук оскаржує указ президента Володимира Зеленського про застосування санкцій проти нього.