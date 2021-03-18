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Дружини Медведчука та Козака оскаржують санкції у Верховному Суді

Дружина лідера “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука Оксана Марченко, а також цивільна дружина його соратника Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржують у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

Четвер, 18 березня 2021, 15:54

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Зазначається, що позов від Марченко надійшов 16 березня. Наступного дня, 17 березня, до суду звернулася й Лавренюк.

У Верховному Суді додали, що 15 березня надійшов позов від компанії EVIRER LTD, зареєстрованої в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він також стосується оскарження санкцій.

Суд відкрив провадження в адміністративній справі № 9901/69/21 за цим позовом. Розгляд справи призначили на 7 квітня 2021 року.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що кум Володимира Путіна та голова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук оскаржує указ президента Володимира Зеленського про застосування санкцій проти нього.

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

  • Німецька політикиня, членкиня Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель раніше заявила, що рішення президента Володимира Зеленського ввести в дію санкції проти телеканалів “112 Україна”, Zik та NewsOne пов’язано з тиском адміністрації нового президента США Джо Байдена.
  • Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, як працює механізм санкції та який порядок їхнього застосування.
  • Детальніше про санкції проти телеканалів Тараса Козака та історію придбання “Першого незалежного” — в матеріалі #Букв.
Теги: Верховний суд, Верховный суд, Віктор Медведчук, Наталія Лавренюк, Оксана Марченко, санкції, Тарас Козак

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