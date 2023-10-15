Розігруємо:👇🏆
1. Тубус 155мм
2. Гільзи від 122 калібру
3. Худі Company Group
Всі трофеї вже використані нашими хоробрими воїнами та цілком безпечні❗️
Умови участі:
1. Ціна участі – 200грн.
Скидаєте на банку з приміткою «донат за приз»
2.Після цього надсилайте скріншот, що засвідчує оплату на сторінку в інстаграмі @n_shcherbininaa
3. Учасник/ця, що надіслали скріншот, отримують індивідуальний номер.
4. Переможця визначаємо рандомно.
Реквізити:
Банка монобанку: https://send.monobank.ua/jar/A98brLnU89
Карта банки: 5375411208605100