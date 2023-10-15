Наша з вами мета зібрати 100 000 гривень в рамках ініціативи Операція «ЛАНЦЮГ25».

Розігруємо:👇🏆

1. Тубус 155мм

2. Гільзи від 122 калібру

3. Худі Company Group

Всі трофеї вже використані нашими хоробрими воїнами та цілком безпечні❗️

Умови участі:

1. Ціна участі – 200грн.

Скидаєте на банку з приміткою «донат за приз»

2.Після цього надсилайте скріншот, що засвідчує оплату на сторінку в інстаграмі @n_shcherbininaa

3. Учасник/ця, що надіслали скріншот, отримують індивідуальний номер.

4. Переможця визначаємо рандомно.

Реквізити:

Банка монобанку: https://send.monobank.ua/jar/A98brLnU89

Карта банки: 5375411208605100