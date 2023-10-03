Бійцю з 244 батальону 112 бригади для ефективного виконання задач у темний період доби, терміново потрібно закупити PVS-14(+3). Задача з зірочкою, так як коштує немалих грошей але ми впевнені що спільними зусиллями у нас все вийде. 

❗️ СУМА ❗️

   185 060 грн

❗️ РЕКВІЗИТИ ❗️

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