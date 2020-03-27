Ролик опубліковано в Instagram-акаунті Fedez’а.
В опублікованому відео зіркова пара показала, чим вони займаються на карантині (грають з сином, танцюють, наряджають собаку та навіть сидять на Pornhub) в стилі популярного серіалу “Друзі”.
Свій “серіал” подружжя назвало “Карантин”. У головних ролях — всі мешканці будинку подружжя: сам Федеріко Лючія (Fedez), його дружина Кьяра Феррані (“Ла Феррі”), їх син Леоне (“Лелло”), собака Матильда, батько виконавця Франко, Папа Римський Франциск та інші.
“Зрозуміло, що не маю чим зайнятися?”, — так ролик прокоментував сам артист.
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Раніше Кьяра Феррані та Федеріко Лючія закликали всіх не залишатися осторонь від ситуації з коронавірусом в світі, і, зокрема, в Італії. Вони порекомендували всім залишатися вдома, а також почали збір коштів для міланської лікарні Сан-Раффаеле.
“Залишайтеся вдома так довго, наскільки це можливо в цей критичний час. Скажіть іншим бути обережними і допоможіть лікарням Італії!”, — сказала Феррані в зверненні до підписників.
Сама пара також зробила пожертвування для лікарні в розмірі 100 тисяч євро.
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Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale una raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus (link in bio e stories) Aiutateci a condividere il più possibile ❤🙏🏻
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