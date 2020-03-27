Репер Fedez та його дружина — дизайнерка Кьяра Феррані — опубліковали кумедне відео про життя на карантіні в стилі "Друзів" з музикою з культового серіалу.

Ролик опубліковано в Instagram-акаунті Fedez’а.

В опублікованому відео зіркова пара показала, чим вони займаються на карантині (грають з сином, танцюють, наряджають собаку та навіть сидять на Pornhub) в стилі популярного серіалу “Друзі”.

Свій “серіал” подружжя назвало “Карантин”. У головних ролях — всі мешканці будинку подружжя: сам Федеріко Лючія (Fedez), його дружина Кьяра Феррані (“Ла Феррі”), їх син Леоне (“Лелло”), собака Матильда, батько виконавця Франко, Папа Римський Франциск та інші.

“Зрозуміло, що не маю чим зайнятися?”, — так ролик прокоментував сам артист.

Раніше Кьяра Феррані та Федеріко Лючія закликали всіх не залишатися осторонь від ситуації з коронавірусом в світі, і, зокрема, в Італії. Вони порекомендували всім залишатися вдома, а також почали збір коштів для міланської лікарні Сан-Раффаеле.

“Залишайтеся вдома так довго, наскільки це можливо в цей критичний час. Скажіть іншим бути обережними і допоможіть лікарням Італії!”, — сказала Феррані в зверненні до підписників.

Сама пара також зробила пожертвування для лікарні в розмірі 100 тисяч євро.