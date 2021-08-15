Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук заявив, що компанія Red Bull влаштувала знімання на Софійській площі у Києві для популяризації бренду, а також до Дня прапора та Дня Незалежності. Ба більше, він наголосив, що після таких проєктів компанія начебто завжди прибирає.

Про це Гринчук розповів у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.

Зокрема, дрифтер зазначив, що розповідає “свою версію подій без виправдань і спроб придумати, що і як було в інших”.

“У мене в контракті прописано, що я повинен взяти участь в проєктах, одним з яких був оголошений парний дрифт в центрі Києва з запрошеним колегою по цеху Red Bull з Ірландії віцечемпіоном Європи Конором Шанаганом. Метою проєкту є просування бренду і знімання красивого відео до Днів прапора і Незалежності України“, – заявив Гринчук.

За словами гонщика, знімання такого типу починаються якомога раніше, щоб створювати якомога менше незручностей для пішоходів та інших учасників руху. Процес підготовки розпочали о 5:00 ранку. О 7:30 почався дрифт.

Гринчук зазначив, що “раз на годину” на Софійську площу приїжджали кілька патрулів поліції, викликаних жителями, але вони “майже відразу ж їхали”.

Після цього прийшли блогери й журналісти головних телеканалів. Однак обурення не було. Ба більше, їх теж катали на площі.

В кінці спортсмени зробили прапор України димом, проєкт відзняли й почали збирати обладнання.

Гринчук наголосив, що після цього – “як завжди Red Bull і робить” – на площу начебто приїхала клінінгова компанія. Прибирання локації повинно було зайняти 3 доби.

Самі спортсмени переїхали на іншу локацію, а “години через 3 вони почали офігівати від виття, яке влаштували блогери й політикани”. На тлі новин про незаконний дрифт на майданчик NoMotors, де в цей час перебувати спортсмени й машини, приїхала поліція.

Гонщик наголосив, що їм тривалий час начебто не дозволяли залишити майданчик, що обмежувало їхнє право на свободу пересування. Проте, “після невеликого скандалу вдалося змусити поліцію опитати” його як свідка.

Також поліція викликала евакуатори, щоб забрати машини на штрафмайданчик як речові докази.

Гринчук наполягає, що клінінгова компанія, яку викликав Red Bull, все прибрала, як і обіцяла, за 3 дні, а всі, хто “повилазили зі своїх нірок порозмазувати залишки гуми по площі”, виявилися просто “статистами цього процесу”.

У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.