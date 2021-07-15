Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний законопроєкт проголосував 291 народний депутат.
Законопроєктом передбачається приведення українського законодавства у відповідність до Директиви Севезо III Європейського парламенту про контроль загроз виникнення аварій, пов’язаних із використанням небезпечних речовин.
Документом пропонується внесення змін до Кодексу цивільного захисту та трьох законів, згідно з якими можна буде впорядкувати процедури віднесення об’єктів до категорії об’єктів підвищеної небезпеки (ідентифікації), скасування погодження плану локалізації та ліквідації аварій і передавання функцій із захисту населення за межами об’єкта місцевим органам виконавчої влади.
Проєкт закону також передбачає скасування декларації безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки. Під час введення в експлуатацію такого об’єкта необхідно надавати звіт про заходи безпеки, який готується за спрощеною процедурою і буде в публічному доступі.
Крім того, проєкт закону встановлює зобов’язання суб’єктів господарювання самостійно припиняти виробництво там, де виникла аварія.
ДСНС уповноважили координувати дії інших органів для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також передавати аварійне оповіщення та інформацію у разі транскордонного впливу аварії в Україні. Також служба отримуватиме аварійні оповіщення та інформацію у разі аварії на ОПН в іншій державі.