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ДСНС отримала 11 квадрокоптерів MATRICE 300 RTK

Сьогодні, 12 квітня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала 11 квадрокоптерів MATRICE 300 RTK.

Середа, 12 квітня 2023, 22:50
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Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазначено, що на Київщині відбулася передача квадрокоптерів та комплектуючих до них для потреб ДСНС. Це стало можливим в рамках реалізації Плану спільних дій, затвердженого Меморандумом про співпрацю між ДСНС та Фондом “Партнерство за сильну Україну”.

Наголошено, що сам проєкт профінансовано урядами Великої Британії, Канади, США, Фінляндії, Швеції та Швейцарії.

Як повідомляється, отримані в рамках проєкту дрони, а саме MATRICE 300 RTK із тепловізорами, акумуляторами та зарядними станціями для них суттєво посилять спроможності ДСНС попередити надзвичайні події та збільшити ефективність у роботі.

Додамо, що акціонерне товариство “Чернігівобленерго” отримало ще близько 17 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення відновлювальних робіт.

Теги: Війна в Україні, війна, ДСНС, квадрокоптери, підтримка України, російсько-українська війна, рятувальники

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