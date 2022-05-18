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ДСНС отримала 85 дронів для проведення розвідки в екосистемах та розмінування

18 травня ДСНС отримала 85 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Їх задіють для проведення розвідки в екосистемах та супроводу заходів із розмінування.

Середа, 18 травня 2022, 16:38
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Дрони будуть задіяні передусім для забезпечення:

  • заходів з гарантування надійної та безпечної роботи гуманітарних коридорів з метою евакуації мирного населення України з районів ведення бойових дій;
  • здійснення розвідки пожеж в екосистемах, огляду зон надзвичайних ситуацій;
  • супроводу заходів з розмінування територій та здійснення інших заходів у сфері діяльності Служби порятунку.

У пресслужбі зазначили, що це стало можливим завдяки ініціативі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке звернулося до донорів – міжнародних організацій, аби ті допомогли ДСНС отримати дрони.

Теги: допомога, відео, допомога, дрони, ДСНС, розвідники, розмінування, дроны

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