ДСНС отримала 85 дронів для проведення розвідки в екосистемах та розмінування

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Дрони будуть задіяні передусім для забезпечення:
- заходів з гарантування надійної та безпечної роботи гуманітарних коридорів з метою евакуації мирного населення України з районів ведення бойових дій;
- здійснення розвідки пожеж в екосистемах, огляду зон надзвичайних ситуацій;
- супроводу заходів з розмінування територій та здійснення інших заходів у сфері діяльності Служби порятунку.
У пресслужбі зазначили, що це стало можливим завдяки ініціативі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке звернулося до донорів – міжнародних організацій, аби ті допомогли ДСНС отримати дрони.
- Нагадаємо, за даними рятувальників, щоб розмінувати територію України, після завершення російсько-української війни, знадобиться від 5-ти до 10-ти років. Такі розрахунки здійснені виходячи з міжнародного досвіду.
- Українські розвідники виявили, що російські солдати активно мінують дороги на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, подібні випадки зафіксовані у Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.