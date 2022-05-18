ДСНС отримала 85 дронів для проведення розвідки в екосистемах та розмінування

18 травня ДСНС отримала 85 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Їх задіють для проведення розвідки в екосистемах та супроводу заходів із розмінування.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Дрони будуть задіяні передусім для забезпечення:

заходів з гарантування надійної та безпечної роботи гуманітарних коридорів з метою евакуації мирного населення України з районів ведення бойових дій;

здійснення розвідки пожеж в екосистемах, огляду зон надзвичайних ситуацій;

супроводу заходів з розмінування територій та здійснення інших заходів у сфері діяльності Служби порятунку.

У пресслужбі зазначили, що це стало можливим завдяки ініціативі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке звернулося до донорів – міжнародних організацій, аби ті допомогли ДСНС отримати дрони.