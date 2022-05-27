ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

Про це повідомляють #Букви.
Також цей захід був зумовлений наближенням купального сезону й покликаний попередити громадськість про ризики для життя. Завдяки цьому медійники на власні очі побачити практичну роботу, яка спрямована на зменшення ризиків вибухонебезпечних предметів.
Варто зазначити, що загалом за даними рятувальників, щоб розмінувати територію України, після завершення російсько-української війни, знадобиться від 5-ти до 10-ти років. Такі розрахунки здійснені виходячи з міжнародного досвіду.
Розмінування відбувалося у селі Горенка, Бучанського району. Фотокореспондент #Букв також відвідав захід.
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- Нагадаємо, українські розвідники виявили, що російські солдати активно мінують дороги на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, подібні випадки зафіксовані у Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.
- Також підрозділ піротехнічних робіт КАРС “Київська служба порятунку” другий день поспіль проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. Саме тому ботанічний сад закрили для відвідувачів.