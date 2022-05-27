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ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

Сьогодні 27 травня у Київській області ДСНС продемонструвало журналістам проведення робіт з гуманітарного розмінування на водних об’єктах з метою запобігання випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій на території області.

П’ятниця, 27 травня 2022, 18:24
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Про це повідомляють #Букви.

Також цей захід був зумовлений наближенням купального сезону й покликаний попередити громадськість про ризики для життя. Завдяки цьому медійники на власні очі побачити практичну роботу, яка спрямована на зменшення ризиків вибухонебезпечних предметів.

Варто зазначити, що загалом за даними рятувальників, щоб розмінувати територію України, після завершення російсько-української війни, знадобиться від 5-ти до 10-ти років. Такі розрахунки здійснені виходячи з міжнародного досвіду.

Розмінування відбувалося у селі Горенка, Бучанського району. Фотокореспондент #Букв також відвідав захід.

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

  • ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото

ДСНС показало, як відбувається розмінування на водних об’єктах України: фото // 8 фото

Теги: війна, фото, війна, Горенка, ДСНС, замінування, Київська область, розмінування, російсько-українська війна, рятувальники

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