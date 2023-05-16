У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали, як у ніч на 16 травня рятувальники ліквідовували наслідки чергової спроби росіяни атакувати Київ.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

“Поки вартові неба захищають нас від ворожих ракет, рятувальники завжди поруч. Дякую, герої без зброї, за самовіддану працю!”, — написав голова ДСНС Сергій Крук, говорячи про нічний обстріл столиці та ліквідацію його наслідків.

У службі опублікували відповідні фото, де видно, як рятувальники ДСНС намагаються загасити займання.

У ніч на 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.

Зокрема, із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.

Крім того, ворог укотре завдав ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня. У КМВА повідомили, що цієї ночі було завдано вже восьмого удару по Києву від початку травня 2023 року. Окупанти завдали ударів з різних напрямків одночасно, застосовуючи БПЛА, крилаті ракети та, імовірно, балістичні ракети.

“Вона була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу”, — наголосили у КМВА.