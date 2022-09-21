У Державній службі України з надзвичайних ситуацій продовжують тестування системи Cell Broadcast інформування про надзвичайні ситуації через мобільні телефони.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що тестування продовжать через значну кількість обладнання, що має бути налаштовано в мережах операторів мобільного зв’язку у взаємодії з вендорами обладнання та виробниками телефонів.

“Ваше терпіння допомагає якнайшвидше налаштувати систему так, аби вже скоро її можна було запустити в робочому варіанті та чули ми її тільки у разі реальної загрози й лише в регіоні, де ця загроза прогнозується або стається”, — йдеться в повідомленні ДСНС.

У службі запевнили, що за два тижні перевірили налаштування обладнання мереж мобільних операторів для розсилки повідомлень абонентам, а також можливість отримання повідомлень на різних моделях телефонів. Також ДСНС працює над тим, щоб розширити кількість пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.

Службовці закликали не вимикати сповіщення: “Cell Broadcast є дуже важливим елементом в побудові загальнонаціональної системи оповіщення і, як ми вже розповідали, використовується у багатьох країнах світу”, — нагадали в ДСНС.