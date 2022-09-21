Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що тестування продовжать через значну кількість обладнання, що має бути налаштовано в мережах операторів мобільного зв’язку у взаємодії з вендорами обладнання та виробниками телефонів.
“Ваше терпіння допомагає якнайшвидше налаштувати систему так, аби вже скоро її можна було запустити в робочому варіанті та чули ми її тільки у разі реальної загрози й лише в регіоні, де ця загроза прогнозується або стається”, — йдеться в повідомленні ДСНС.
У службі запевнили, що за два тижні перевірили налаштування обладнання мереж мобільних операторів для розсилки повідомлень абонентам, а також можливість отримання повідомлень на різних моделях телефонів. Також ДСНС працює над тим, щоб розширити кількість пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.
Службовці закликали не вимикати сповіщення: “Cell Broadcast є дуже важливим елементом в побудові загальнонаціональної системи оповіщення і, як ми вже розповідали, використовується у багатьох країнах світу”, — нагадали в ДСНС.
- Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.
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