ДТЕК готує нові графіки віялових відключень електроенергії для мешканців Києва

Про це у коментарі Суспільному в етері телемаратону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, нові графіки відімкнень електроенергії у столиці підготують протягом одного-двох днів, і вони “не будуть приємними”.

“Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшено. Іншого виходу зараз, до відновлення інфраструктури, немає. Точно, що більше, ніж 4 години. До 6 годин будуть обмеження”, — сказав він.

Водночас Сахарук наголосив, що ДТЕК намагатимуться робити так, щоб частіше відбувалася ротація.

“Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу. З цим є також певні технічні складності: у Києві — десятки тисяч будинків, і їх вимкнути і увімкнути назад — теж велика робота”, — розповів він.

Виконавчий директор ДТЕК також пояснив. чому не у всіх будинках Києва вимикають електроенергію. За його словами, є такі будинки, де розташовані об’єкти критичної інфраструктури, а тому відключати їх від електроенергії неможливо.

“Вони вмонтовані просто в будинок. Наприклад, зв’язок, склад зберігання вакцини, сервери провайдерів, інші елементи інфраструктури — водопостачання, теплопостачання. Усі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв’язку, води, тепла, не буде працювати телебачення. Але зменшити кількість будинків, які залишаються недоторканними, ми намагаємося”, — зазначив Дмитро Сахарук.