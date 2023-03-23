Для забезпечення українських теплових електростанцій вугіллям наступної зими з початку 2023 року "ДТЕК Енерго" увів в роботу 6 нових вугільних лав.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У ДТЕК пояснили, що видобуток вугілля – це не швидкий процес. Тому вже зараз необхідно працювати, щоб взимку теплоелектростанції були забезпечені необхідним для їхньої роботи ресурсом.

Для цього з початку року “ДТЕК Енерго” ввів в роботу 6 нових лав. Це дозволить підтримати необхідні для стійкої роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля.

Відтак, у січні цього року почали роботу дві лави, у лютому – три. Ще одну лаву на вугледобувних підприємствах компанії ввели в роботу у березні.

“Для українських шахтарів гарячий період триває не лише у холодні місяці, а цілий рік поспіль. Адже видобуток вугілля – це не швидкий процес. Для того, щоб мати вугілля для теплоелектростанцій в жовтні-листопаді, треба вводити лави весною. Тому вже зараз шахтарі працюють 24/7 для того, щоб забезпечити ТЕС вугіллям під час наступного не менш суворого опалювального сезону”, – розповів генеральний директор “ДТЕК Енерго” Ільдар Салєєв.

У ДТЕК зазначили, що минулого року вугледобувними підприємствами компанії було введено в роботу 28 нових лав.