ДТЕК має знизити 60% потужності споживання Києва

У Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, посилаючись на розпорядження НЕК “Укренерго”.

Так, у столиці мають знизити 60% потужності споживання електроенергії.

У компанії пояснили, що забезпечення світлом критичної інфраструктури — лікарень, помпових та теплових пунктів, потребує 58% електроенергії, яка лишається.

Тож для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

“Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу”, – зазначили у пресслужбі.

Фахівці запевнили, щойно вдасться збалансувати ситуацію — повернуться до відключення за графіками та закликали слідкувати за оновленням інформації.

Водночас у компанії просять максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему.

Раніше в “Укренерго” повідомили, що в Україні забезпечили 80% потреб споживання електрики 27 листопада. Станом на 11:00 27 листопада дефіцит в енергосистемі складав 20%.

Своєю чергою, у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами.

Тоді як прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що на кінець тижня в Україні вдалося стабілізувати роботу енергосистеми після наслідків масованого ракетного обстрілу росіянами.

Цікаво, що українка Яна Осіпова, яка з маленькою дитиною потерпає від відсутності світла та води, звернулася до ДТЕК. Втім, замість скарг вона попросила лише одне: під час увімкнення світла з допомогою будинків зобразити фалічний символ, аби це послання з космосу змогли прочитати росіяни. Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко відповів їй на прохання.