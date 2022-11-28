ДТЕК має знизити 60% потужності споживання Києва

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, посилаючись на розпорядження НЕК “Укренерго”.
Так, у столиці мають знизити 60% потужності споживання електроенергії.
У компанії пояснили, що забезпечення світлом критичної інфраструктури — лікарень, помпових та теплових пунктів, потребує 58% електроенергії, яка лишається.
Тож для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.
“Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу”, – зазначили у пресслужбі.
Фахівці запевнили, щойно вдасться збалансувати ситуацію — повернуться до відключення за графіками та закликали слідкувати за оновленням інформації.
Водночас у компанії просять максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему.
Раніше в “Укренерго” повідомили, що в Україні забезпечили 80% потреб споживання електрики 27 листопада. Станом на 11:00 27 листопада дефіцит в енергосистемі складав 20%.
Своєю чергою, у Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами.
Тоді як прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що на кінець тижня в Україні вдалося стабілізувати роботу енергосистеми після наслідків масованого ракетного обстрілу росіянами.
Цікаво, що українка Яна Осіпова, яка з маленькою дитиною потерпає від відсутності світла та води, звернулася до ДТЕК. Втім, замість скарг вона попросила лише одне: під час увімкнення світла з допомогою будинків зобразити фалічний символ, аби це послання з космосу змогли прочитати росіяни. Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко відповів їй на прохання.
- За час масованих обстрілів росіянами цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ. Так, лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, “Повернись живим” та Фонд Притули — склали 1,5 мільярда гривень. Водночас найбільші збори зафіксовано на платформі United24 – за півроку роботи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.
- Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нові удари по інфраструктурі, і вони можуть бути вже наступного тижня.
- Зауважимо, через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.