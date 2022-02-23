Про це повідомляє виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у Facebook.
Тому компанія не відмовляється від раніше затверджених короткострокових та довгострокових планів. Група ДТЕК не планує переїжджати чи переносити бізнес за межі України.
“Ми знаходимося у своїй рідній країні на рідній землі. Ми продовжуємо тут працювати”, – заявив Дмитро Захарук.
Виконавчий директор запевнив, що топменеджмент та інші співробітники продовжують перебувати в України та працювати разом. Зазначимо, що інвестиції групи ДТЕК зросли більше ніж удвічі за результатами 2021 року. У порівнянні із 2020 капітальні вклади зросли до 23,4 мільярда гривень.
Компанія за підсумками минулого року перерахувала до державного бюджету 31,9 млрд грн податків. Це на 10,9 млрд грн більше ніж держбюджет отримав у 2020 році. Збільшення відбулося рахунком зростання плат ПДВ, рентних платежів та податку на прибуток.
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- Також бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про сплату його компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн та закликав до єдності влади, бізнесу та громадян України перед загрозою нападу Російської Федерації.
- Водночас 22 лютого російські біржові індекси продовжили своє падіння на тлі визнання незалежності території ОРДЛО Російською Федерацією. Долар вже перевищив позначку у 80 рублів, євро наблизився до 91 рубля.
- Раніше аналітики американського банку JPMorgan Chase закликали своїх клієнтів відмовитися від довгострокових інвестицій у російський рубль, посилаючись на зростання напруженості навколо України.
- Зазначимо, що українським громадянам рекомендують залишити терени Російської Федерації. Міністерство закордонних справ (МЗС) радить утриматися від поїздок до Росії.