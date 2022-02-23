Тому компанія не відмовляється від раніше затверджених короткострокових та довгострокових планів. Група ДТЕК не планує переїжджати чи переносити бізнес за межі України.

Про це повідомляє виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у Facebook.

“Ми знаходимося у своїй рідній країні на рідній землі. Ми продовжуємо тут працювати”, – заявив Дмитро Захарук.

Виконавчий директор запевнив, що топменеджмент та інші співробітники продовжують перебувати в України та працювати разом. Зазначимо, що інвестиції групи ДТЕК зросли більше ніж удвічі за результатами 2021 року. У порівнянні із 2020 капітальні вклади зросли до 23,4 мільярда гривень.

Компанія за підсумками минулого року перерахувала до державного бюджету 31,9 млрд грн податків. Це на 10,9 млрд грн більше ніж держбюджет отримав у 2020 році. Збільшення відбулося рахунком зростання плат ПДВ, рентних платежів та податку на прибуток.