Операційна компанія "ДТЕК Енерго", що відповідає за видобуток вугілля та генерацію електроенергії в структурі енергетичного холдингу ДТЕК, надала державним тепловим електростанціям ще 20 тисяч тонн вугілля, що спростить проходження опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що додатково до 100 тисяч тонн вугілля, яке було відвантажено для потреб державних ТЕС раніше, “ДТЕК Енерго” надала їм ще 20 тисяч тонн необхідного зараз вугілля.

“10 тисяч тонн вже були відвантажені, а ще 10 відвантажуються прямо зараз. Це дозволить тепловій генерації та українській енергосистемі надійніше пройти опалювальний сезон”, – пояснили в компанії.

Зазначимо, що нещодавно компанії, які входять в портфель “ДТЕК Нафтогаз”, на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ у Полтавській області за 1,3 мільярда гривень.

Відтак, найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України заплатить до державного бюджету 1,102 млрд грн за розробку Майорівської площі й 211 млн грн за розробку Бірківсько-Зіньківської площі.

У компанії зазначили, що обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону. А також додали, що ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в ці ділянки.

Загалом вони очікуються на рівні декількох мільярдів гривень. Відтак, успішний розвиток родовищ на цих ділянках значно укріпить енергетичну незалежність України.

Зокрема, у компанії наголосили, що ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їх перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.