У січні 2023 року енергетична компанія ДТЕК почала імпортувати електроенергію з країн Європи для того, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі України.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії розповіли, що у січні цього року ДТЕК почала імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Відтак, це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України.

У ДТЕК пояснили, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 мільйонів домогосподарств.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України має намір збільшити імпорт електроенергії з Європи, який з початку 2023 року вже відбувається у невеликих об’ємах. Глава відомства Герман Галущенко зауважив, що це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно рішенню Кабміну про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.

Міністр зазначив, поки що імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Глава Міненерго зазначив, що обсяги імпорту залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями. Окрім цього, багато залежатиме від можливих майбутніх обстрілів енергосистеми.

За його словами, питанням імпорту нині займаються багато трейдерів — не лише державний “ЕКУ”, а й приватні “ЕРВ”, група “ДТЕК”.

Раніше Міненерго зазначало, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Обсягів поки що недостатньо для покриття дефіциту, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.