За місяць ДТЕК збільшив виробництво електроенергії на сонячних електростанціях, що дало змогу забезпечити українців світлом та уникнути відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

В компанії пояснили, що користуючись збільшенням світлового дня енергетики ДТЕК забезпечили ефективну роботу сонячної генерації. За місяць сонячні електростанції (СЕС) компанії збільшили виробництво електроенергії з 18,5 млн кВт-год в січні до 35,2 млн кВт-год у лютому.

Відтак це сприяло тому, що у більшість днів минулого місяця в енергосистемі не було дефіциту електроенергії, що дозволило забезпечити українців світлом без відключень.

“Влітку сонця буде ще більше, а СЕС стануть ще сильніше підтримувати енергосистему України”, – наголосили в ДТЕК.

Зауважимо, що за рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням, загальна вага якої сягнула понад 5 650 тонн.

За даними Міненерго, серед обладнання, яке отримала Україна – понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ліній електропередач (ЛЕП), пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів.

Відтак за рік повномасштабної війни РФ гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів. Це Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.