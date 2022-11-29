Компанії, які входять в портфель "ДТЕК Нафтогаз", на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ у Полтавській області за 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Відтак, найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України заплатить до державного бюджету 1,102 млрд грн за розробку Майорівської площі й 211 млн грн за розробку Бірківсько-Зіньківської площі.

У компанії зазначили, що обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону. А також додали, що ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в ці ділянки.

Загалом вони очікуються на рівні декількох мільярдів гривень. Відтак, успішний розвиток родовищ на цих ділянках значно укріпить енергетичну незалежність України.

“Ми віримо в перемогу нашої держави й продовжуємо інвестувати в Україну, попри війну, попри колосальні руйнування інфраструктури. Наше завдання забезпечити Україну власним газом та стати експортером газу в Європу. Стати гарантом енергетичної безпеки ЄС”, – зауважив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Крім того, у компанії наголосили, що ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їх перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.

А також нагадали, що компанія за 10 років інвестувала в видобуток газу близько 500 млн доларів і змогла збільшити його більш ніж в 4 рази.