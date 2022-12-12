Про це повідомило Forbes.
За словами генерального директора “ДТЕК Енерго” Ільдара Салєєва, деяке обладнання ДТЕК уже поставив до України. Також компанія активно закуповує обладнання у внутрішніх виробників.
“У нас є переважно контракти з європейськими компаніями. Це, наприклад, ABB, Siemens. Пріоритет – обладнання, яке може бути швидко доставлене”, — повідомив він.
Гендиректор зауважив, що ДТЕК перебуває у діалозі з Європейською спільнотою, іншими партнерами та європейськими енергокомпаніями. На сьогодні вже є перелік обладнання, яке можуть надати нашій компанії.
Необхідне для відновлення енергосистеми можуть доставити до України найближчими тижнями. Ним є резервне обладнання або вживане, яке закриє потреби країни на 10-15%.
На жаль, у цьому переліку немає великих автотрансформаторів, тому таке обладнання треба купувати або виготовляти.
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- В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Внаслідок руйнувань, які спричинили російські удари, повною мірою не можна використовувати генерацію теплових електростанцій (ТЕС).