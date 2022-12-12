Про це повідомило Forbes.

За словами генерального директора “ДТЕК Енерго” Ільдара Салєєва, деяке обладнання ДТЕК уже поставив до України. Також компанія активно закуповує обладнання у внутрішніх виробників.

“У нас є переважно контракти з європейськими компаніями. Це, наприклад, ABB, Siemens. Пріоритет – обладнання, яке може бути швидко доставлене”, — повідомив він.

Гендиректор зауважив, що ДТЕК перебуває у діалозі з Європейською спільнотою, іншими партнерами та європейськими енергокомпаніями. На сьогодні вже є перелік обладнання, яке можуть надати нашій компанії.

Необхідне для відновлення енергосистеми можуть доставити до України найближчими тижнями. Ним є резервне обладнання або вживане, яке закриє потреби країни на 10-15%.

На жаль, у цьому переліку немає великих автотрансформаторів, тому таке обладнання треба купувати або виготовляти.