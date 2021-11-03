Компанія "ДТЕК Енерго" вимагає від НЕК "Укренерго" спростувати звинувачення на свою адресу щодо причин зриву балансування національної енергосистеми.

Про це повідомили в ДТЕК Енерго.

“ДТЕК Енерго вимагає від НЕК “Укренерго” спростування звинувачень на адресу компанії щодо причин зриву балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі… Компанія сприймає надумані звинувачення системного оператора як частину політичного тиску у відповідь на послідовну та принципову позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, і це є спробою перекласти відповідальність за провальну енергетичну політику країни з чиновників на енергетиків та шахтарів”, – зазначається у повідомленні.

Теплоелектростанції ДТЕК Енерго останні три місяці працюють понаднормово, компенсуючи простій державних ТЕС та ТЕЦ.

“Саме завдяки надзусиллям енергетиків та шахтарів ДТЕК Енерго, енергосистема продовжує функціонувати в умовах штучно створеної кризи у державній генерації”.

В ДТЕК Енерго наголошують, що всупереч безпрецедентній кризі та рекордним цінам на енергоресурси, компанія імпортувала в країну понад 300 тис. тонн вугілля, надавши безоплатну підтримку державним ТЕС.