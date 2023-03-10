Про це інформує пресслужба ДТЕК.
У компанії зазначили, що реалізація проєкту дозволить зробити перший крок у досягненні цілей ініціативи “30 до 2030”, мета якої мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей відновлюваної енергетики до 2030 року.
Група ДТЕК розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проєктну потужність Тилігульської ВЕС у 500 МВт. Зараз йде пошук варіантів для подальшої реалізації проєкту, зокрема переговори з міжнародними донорами та партнерами.
“Попри всі виклики, за рік війни, ДТЕК збудував для країни додаткові 114 МВт зеленої генерації. Вже навесні запрацює нова вітростанція на 19 турбін” – розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Також він наголосив, що досягнення цілі в 30 ГВт зеленої енергетики до 2030 року є амбітною метою України, про яку ДТЕК заявляв ще минулого року у Давосі.
Генеральний директор ДТЕК висловив подяку усім енергетикам, які зважилися одягнути бронежилети та продовжити будівництво станції, а також усім партнерам за підтримку і допомогу у цей непростий час.
У ДТЕК нагадали, що президент України Володимир Зеленський неодноразово акцентував на тому, що “зелена енергетика” – це майбутнє України й зараз вже почато процес децентралізації енергетики.
За даними ДТЕК, сьогодні в Україні встановлена потужність відновлювальної енергетики (ВДЕ) з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни – близько 10 ГВт. Збільшення зеленої генерації до 30 ГВт дозволило б Україні досягти 50% частки ВДЕ в структурі потужностей енергосистеми.
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