Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Відомо, що 66-річний водій Юрій Назаренко перебуватиме під домашнім арештом протягом 60 діб. Його адвокат після суду заявив журналістам, що цілком задоволений рішенням.
У залу суду винуватця ДТП привезли на медичній каталці. Він пообіцяв, що виплатить матеріальні компенсації всім жертвам і постраждалим.
У якості свідка в суді виступив лікар. Він зауважив, що напередодні аварії Назаренко зазнавав операційного втручання. Однак під час МРТ виявили тромбоз на прооперованій ділянці. Чоловік потребує регулярного медичного спостереження, інакше існує небезпека інсульту.
За словами лікаря, медикаменти, які приймав підозрюваний, не могли спричинити аварію, адже не впливають на здатність керувати автомобілем.
- 30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп та протаранив декілька автомобілів.
- За попередніми даними, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в’їхав у натовп. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося. Загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми.