31 жовтня Шевченківський районний суд столиці обрав водію, який скоїв смертельне ДТП на Майдані Незалежності, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Відомо, що 66-річний водій Юрій Назаренко перебуватиме під домашнім арештом протягом 60 діб. Його адвокат після суду заявив журналістам, що цілком задоволений рішенням.

У залу суду винуватця ДТП привезли на медичній каталці. Він пообіцяв, що виплатить матеріальні компенсації всім жертвам і постраждалим.

У якості свідка в суді виступив лікар. Він зауважив, що напередодні аварії Назаренко зазнавав операційного втручання. Однак під час МРТ виявили тромбоз на прооперованій ділянці. Чоловік потребує регулярного медичного спостереження, інакше існує небезпека інсульту.

За словами лікаря, медикаменти, які приймав підозрюваний, не могли спричинити аварію, адже не впливають на здатність керувати автомобілем.