Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, на юнака вже складалися матеріали про адміністративні правопорушення — керування без посвідчення водія (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та перевищення встановлених обмежень швидкості руху (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

“Зазначені правопорушення водій скоїв керуючи іншим автомобілем”, — сказав Білошицький.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, що ДТП сталася вчора ввечері на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Infinity мчало і на швидкості вилетіло на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там і сталося зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo червоного кольору та автомобілем Skoda, що стояв.

В результаті зіткнення загинув водій Chevrolet Aveo. Його тіло рятувальники ДСНС діставали із понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

Троє пасажирів Infinity мають важкі травми та перебувають у реанімації. Водія затримали.