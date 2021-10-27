Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, на юнака вже складалися матеріали про адміністративні правопорушення — керування без посвідчення водія (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та перевищення встановлених обмежень швидкості руху (ч. 1 ст. 122 КУпАП).
“Зазначені правопорушення водій скоїв керуючи іншим автомобілем”, — сказав Білошицький.
Фото: Національна поліція
Нагадаємо, що ДТП сталася вчора ввечері на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Infinity мчало і на швидкості вилетіло на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там і сталося зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo червоного кольору та автомобілем Skoda, що стояв.
В результаті зіткнення загинув водій Chevrolet Aveo. Його тіло рятувальники ДСНС діставали із понівеченого авто за допомогою спецінструменту.
Троє пасажирів Infinity мають важкі травми та перебувають у реанімації. Водія затримали.
- Поліціянти опублікували відео моменту жахливої ДТП, яка сталася вчора ввечері у Харкові та внаслідок якої одна людина загинула.