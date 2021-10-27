На 16-річного кермувальника Infiniti, фігуранта смертельної ДТП у Харкові, раніше вже складали адмінпротоколи через водіння без водійського посвідчення та перевищення швидкості.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, на юнака вже складалися матеріали про адміністративні правопорушення — керування без посвідчення водія (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та перевищення встановлених обмежень швидкості руху (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

“Зазначені правопорушення водій скоїв керуючи іншим автомобілем”, — сказав Білошицький.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, що ДТП сталася вчора ввечері на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Infinity мчало і на швидкості вилетіло на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там і сталося зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo червоного кольору та автомобілем Skoda, що стояв.

В результаті зіткнення загинув водій Chevrolet Aveo. Його тіло рятувальники ДСНС діставали із понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

Троє пасажирів Infinity мають важкі травми та перебувають у реанімації. Водія затримали.