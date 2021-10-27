16-річний кермувальник Infiniti, фігурант смертельної ДТП у Харкові, два роки тому притягався до кримінальної відповідальності за стрілянину у супермаркеті.

Про це у коментарі #Буквам сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, у листопаді 2019 року підліток із травматичної зброї стріляв у людей у супермаркеті “Таврія”.

“Так, у 2019 році він влаштував стрілянину по людях у супермаркеті “Таврія”, що на проспекті Гагаріна. Двоє людей отримали поранення”, – зазначив Чубенко.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: 122 Кримінального кодексу – це умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також ст. 125 – “Умисне легке тілесне ушкодження”.

За словами Дмитра Чубенка, тоді суд призначив підлітку умовний термін.

Місцеве видання Vgorode раніше писало, що інцидент трапився через те, що 14-річний хлопець погрожував дівчині-однолітку. Тоді поговорити із юнаком прийшла мама та старший брат дівчини.

Спочатку всі троє спілкувалися в супермаркеті, а потім мама і син запропонували всім разом вийти в інше місце. За словами брата дівчини, коли вони спускалися ескалатором, “Микола, почав стріляти”. “П’ять-сім пострілів дісталося мені та один-два моїй мамі – сьогодні їй роблять операцію з вилучення куль. Мені витягли з голови кулю і закінчили операцію”, – сказав тоді брат.

Крім того, на 16-річного кермувальника Infiniti раніше вже складали адмінпротоколи через водіння без водійського посвідчення та перевищення швидкості.

Нагадаємо, що ДТП сталася вчора ввечері на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Infinity мчало і на швидкості вилетіло на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там і сталося зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo червоного кольору та автомобілем Skoda, що стояв.

В результаті зіткнення загинув водій Chevrolet Aveo. Його тіло рятувальники ДСНС діставали із понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

Троє пасажирів Infinity мають важкі травми та перебувають у реанімації. Водія затримали.