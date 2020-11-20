Про це повідомляє видання Наші гроші. Львів.

Зазначається, що відповідне рішення суд ухвалив 12 листопада на основі даних експертизи на поліграфі, яка засвідчила, що у Сергія Змроця “не виявили реакцій”, які б свідчили про неправдивість його показів про обставини ДТП.

Суд вирішив, що провина Змроця у дачі неправдивих свідчень не доведена і виправдав його.

До слова, охоронець Сергій Змроць – один із свідків, які стверджували, що не бачили 18 серпня 2017 року за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG бізнесмена Петра Димінського, коли відбулася смертельна ДТП у селі Ямельня Яворівського району. В результаті ДТП загинула 31-річна водійка Opel Astra Наталія Тріла.

Співзасновник ТОВ “Приватна охоронна фірма “Ірбіс” Андрій Борщ заявив, що він був за кермом автомобіля, який скоїв ДТП. Цього чоловіка ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського. Сам Димінський відразу після ДТП полетів до Женеви і вже не повернувся назад.

У момент аварії з автомобілем Димінського рухався автомобіль Lexus LX 570. В цьому авто знаходився Сергій Змроць та ще двоє охоронців “Ірбісу”. Під час досудового розслідування чоловік повідомив, що Димінський знаходився саме в авто Lexus LX 570, а не у Mercedes S 65 AMG, що спричинив аварію.

За показами Змроця, Lexus рухався попереду, але водій побачив у дзеркалі стовб диму та повернувся. Охоронці підійшли до автомобіля Opel, а Димінський з охоронцем – до Mercedes. За кермом останнього знаходився, за показами охоронця, Андрій Борщ.

Цю версію підтримали інші охоронці та сам Борщ.

Судова експертиза не виявила біологічних слідів Борща на подушці безпеки, яка спрацювала під час ДТП. Однак частинки епітелію охоронця виявили на внутрішній обшивці авто.