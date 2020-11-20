Про це повідомляє видання Наші гроші. Львів.
Зазначається, що відповідне рішення суд ухвалив 12 листопада на основі даних експертизи на поліграфі, яка засвідчила, що у Сергія Змроця “не виявили реакцій”, які б свідчили про неправдивість його показів про обставини ДТП.
Суд вирішив, що провина Змроця у дачі неправдивих свідчень не доведена і виправдав його.
До слова, охоронець Сергій Змроць – один із свідків, які стверджували, що не бачили 18 серпня 2017 року за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG бізнесмена Петра Димінського, коли відбулася смертельна ДТП у селі Ямельня Яворівського району. В результаті ДТП загинула 31-річна водійка Opel Astra Наталія Тріла.
Співзасновник ТОВ “Приватна охоронна фірма “Ірбіс” Андрій Борщ заявив, що він був за кермом автомобіля, який скоїв ДТП. Цього чоловіка ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського. Сам Димінський відразу після ДТП полетів до Женеви і вже не повернувся назад.
У момент аварії з автомобілем Димінського рухався автомобіль Lexus LX 570. В цьому авто знаходився Сергій Змроць та ще двоє охоронців “Ірбісу”. Під час досудового розслідування чоловік повідомив, що Димінський знаходився саме в авто Lexus LX 570, а не у Mercedes S 65 AMG, що спричинив аварію.
За показами Змроця, Lexus рухався попереду, але водій побачив у дзеркалі стовб диму та повернувся. Охоронці підійшли до автомобіля Opel, а Димінський з охоронцем – до Mercedes. За кермом останнього знаходився, за показами охоронця, Андрій Борщ.
Цю версію підтримали інші охоронці та сам Борщ.
Судова експертиза не виявила біологічних слідів Борща на подушці безпеки, яка спрацювала під час ДТП. Однак частинки епітелію охоронця виявили на внутрішній обшивці авто.
- 18 серпня 2017 року Автомобіль ексвласника ФК “Карпати” і колишнього співвласника телеканалу ZIK Петра Димінського потрапив в ДТП у Львівській області, в результаті якого загинула дівчина. Провину на себе взяв охоронець бізнесмена.
- 21 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді арешту охоронцеві Димінського.
- 30 серпня експертиза ДНК підтвердила, що охоронець бізнесмена, власника ФК “Карпати” Петра Димінського, який взяв на себе відповідальність за смертельне ДТП, не був за кермом автомобіля.
- 6 вересня співробітники поліції провели слідчі дії в головному офісі Петра Димінського, який виїхав за кордон після смертельного ДТП за участю його авто.
- 12 грудня Петру Димінському повідомили про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, в результаті якого загинула людина. При цьому справу відносно охоронця бізнесмена, який взяв на себе провину за ДТП, було закрито через “відсутність в його діянні складу кримінального правопорушення”.
- У грудні документи стосовно бізнесмена Петра Димінського, який підозрюється в причетності до смертельного ДТП у Львівській області, були направлені на розгляд до генерального секретаріату Інтерполу.