Кількість постраждалих в результаті аварії з українцями в Польщі зросла.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію“, – йдеться в повідомленні.

ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію. 🇺🇦🇵🇱 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Водночас, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих українців.

“Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги“, – написав він в своєму Twitter-акаунті.

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021