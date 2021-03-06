Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію“, – йдеться в повідомленні.

Водночас, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих українців.

“Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги“, – написав він в своєму Twitter-акаунті.

  • Нагадаємо, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 – госпіталізовані.