Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
“Кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію“, – йдеться в повідомленні.
ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію. 🇺🇦🇵🇱
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
Водночас, Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих українців.
“Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги“, – написав він в своєму Twitter-акаунті.
Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021
- Нагадаємо, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 – госпіталізовані.