Нацполіція у Харківській області зреагувала на інформацію ЗМІ про те, що з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи зник одяг чоловіка, який загинув унаслідок ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. За даними поліціянтів, всі речі були "знайдені" у чугуївському морзі.

Про це йдеться на сайті Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, наразі вони проводять огляд місця перебування речей, беруть зразки ДНК з пакета та знайдених речей та відбитки пальців у працівників установи, щоб з’ясувати, хто причетний до зникнення одягу загиблого. Як зазначають у поліції, винні понесуть кримінальну відповідальність.

Поліціянти нагадали, що інформація про зникнення речей загиблого у ДТП надійшла 14 лютого. Тоді ж правоохоронці розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) УКУ.

Щоб знайти загублені речі, поліціянти склали список співробітників закладу, провели оперативні слідчі дії, серед яких обшуки в моргу, за адресами проживання співробітників та у їхніх автомобілях.

Вже 15 лютого в орган досудового розслідування надійшло повідомлення, що речі загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Ярославського були знайдені. Їх відшукали у службовому приміщенні моргу.

Поліціянти негайно прибули на місце події, де почали опрацьовувати записи з камер відеоспостереження, щоб встановити осіб, які залишили речі загиблого.