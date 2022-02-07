У Державній службі розслідувань (ДБР) заявили про вивчення записів понад тисячі камер від Полтави до Києва, які фіксували в день ДТП пересування автомобіля нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Трухіна.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Згідно з висновками слідчих ДБР, на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом автомобіля Audi A8 (в якому перебував народний депутат) була особа в одязі червоного кольору. Це ж зафіксувала камера, розташована в центрі Борисполя.

Згідно з даними ДБР, аварія трапилася на ділянці, де камери були демонтовані. Було призначено 5 експертиз для визначення особи водія, 4 з них уже завершені, п’ята – триває.

Згідно з заявою слідчих ДБР, матеріали справи за участі Олександра Трухіна наразі налічують понад 5 томів.

Також в Державному бюро розслідувань нарікають, що з невідомих причин поліція з самого початку не надала усі матеріали. Ймовірно, йдеться про опубліковане журналістами “Української правди” розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна. На відео Трухін після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

На відео Трухін в сірому піджаку та світлій сорочці.

Також, згідно з коментарем речниці ДБР Ольги Чиканової, який вона дала телекалану “Україна-24”, ДБР викликало на допит поліціянта Сергія Петрика, на нагрудну камеру якого було записане це відео. Слідчі будуть допитувати його як свідка.