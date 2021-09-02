ДТП зі «слугою» Трухіним: водій Daewoo не впізнав жінку, що видає себе за його пасажирку й свідка аварії

Постраждалий внаслідок ДТП за участю народного депутата від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна водій Daewoo заявив, що не знає жінку, яка видає себе за його пасажирку й свідка аварії.

Про це він розповів у коментарі “Радіо Свобода”.

Як відомо, 31 серпня у мережі з’явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар — пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, розказала свою версію подій.

Вона наполягала, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не чинилося. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.

Водій на ім’я Валентин підтвердив, що у день аварії з ним в авто їхала пасажирка з двома дітьми. Чоловік запевняє, що вперше бачив жінку, не знає її імені, але пам’ятає, як вона виглядає. За словами водія, його пасажирка не схожа на ту, що видавала себе за свідка аварії й записала відеозвернення з цього приводу.

“Інакша була. Так, інша жінка була, здається”, – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи не намагалися з Валентином “домовитися” і заплатити гроші за мовчання, він відповів – в поліції змусили підписати папери, щоб мовчав.

“Поки тривають слідчі дії – закрий рота”, – пояснив він.

Водій Daewoo розповів, що рухався зі швидкістю близько 80 км/год, а авто, яке “наздогнало” його – близько 120 км/год. Однак внаслідок аварії він майже не постраждав, проте пів години не міг вийти з розбитого авто.

Під час спілкування із журналістами Валентин мав телефонну розмову зі слідчим, після якої навідріз відмовився давати коментарі.

“Вибачте, але мені зі слідчими органами проблеми не потрібні”, – сказав чоловік.

Нагадаємо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.

#Букви повідомляли, що відомо про ДТП, як на неї реагують у США та в Офісі президента. Деталі – у матеріалі.

Ксенія Мартинова — дочка партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у групі “Приват” Олексія Мартинова та колишня дружина нардепа з фракції “Слуги народу” Олександра Трухіна — потрапила в ДТП та уникла відповідальності за це.

У вівторок, 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.