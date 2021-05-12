У вівторок увечері, 11 травня, в Лондоні (Велика Британія) було названо переможців престижної музичної премії BRIT Awards.

Про це, зокрема, інформують міжнародне агентство Reuters та британське агентство ВВС. Список переможців оприлюднено на офіційному сайті BRIT Awards.

41-ша церемонія нагородження Brit Awards 2021 відбулася на концертному майданчику O2 Arena.

Вручення нагород проходило в присутності близько 4000 глядачів, без дотримання соціальної дистанції. Від глядачів також не вимагали перебувати в захисних масках, однак перед шоу вони повинні були отримати негативний тест на коронавірус.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, серед глядачів 2500 людей були медичними працівниками та їхніми друзями або партнерами. Вони отримали квитки на знак визнання їхніх зусиль у боротьбі з коронавірусом.

Церемонія стала частиною пілотної програми британського уряду з безпечного відновлення подібних масових заходів.

Ведучим церемонії нагородження був комік Джек Вайтхолл.

Програма включала виступи: співака, піаніста та композитора сера Елтона Джона, рок-гурту Coldplay (який представив новий сингл “Higher Power”), співачки Дуа Ліпи.

Канадський співак The Weeknd у прямому ефірі виконав хіт “Save Your Tears”. Крім того, виступили співачка Пінк та соул-виконавець Rag’N’Bone Man (за участю хору Національної служби охорони здоров’я).

Тріумфатором вечора стала британська співачка Дуа Ліпа. Вона отримала нагороди в номінаціях “Найкраща сольна виконавиця” та “Альбом року” (за альбом “Future Nostalgia”).

Зі сцени співачка закликала до підвищення заробітної плати британським медичним працівникам.

Нагородою була також відзначена американська виконавиця Тейлор Свіфт (“Всесвітня ікона” – Brit Global Icon Award). Співачка стала першою жінкою в історії премії, котра отримала Global Icon Award.

Крім того, нагороди отримали британський гурт “Little Mix” (у номінації “Найкращий гурт Британії”), британський співак Гаррі Стайлс (“Найкращий сингл”), британський репер J Hus (“Найкращий сольний виконавець Британії”).

У номінації “Найкраща міжнародна виконавиця” нагороду отримала американська співачка Біллі Айліш, а в номінації “Найкращий міжнародний виконавець” – співак The Weeknd (його представила в прямому ефірі колишня перша леді США Мішель Обама).

Повний список лауреатів Brit Awards 2021 виглядає наступним чином:

• найкращий британський сольний виконавець: J Hus;

• найкраща британська сольна виконавиця: Дуа Ліпа;

• найкращий британський гурт: Little Mix;

• найкращий сингл: “Watermelon Sugar,” Гаррі Стайлс;

• альбом року: “Future Nostalgia”, Дуа Ліпа;

• найкращий новий артист: співачка і автор пісень Арло Паркс;

• найкраща міжнародна виконавиця: Біллі Айліш;

• найкращий міжнародний виконавець: The Weeknd;

• найкращий міжнародний гурт: американський рок-гурт Haim;

• всесвітня ікона: Тейлор Свіфт.

ДОВІДКА. Brit Awards (The Brits) – щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в сфері поп-музики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Є британським еквівалентом премії “Греммі”. Вперше вручена в 1977 році (щорічно вручається з 1982). Для виконавців класичної музики існує окрема премія Classical BRIT Awards.