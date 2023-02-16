Дубай знову планує запуск таксі, здатних літати. Запуск обіцяють здійснити до 2026 року.

Про це повідомляє AP.

З 2017 року столиця Об’єднаних Арабських Еміратів обіцяє запустити літаючі таксі в місті, де вже знаходиться найвища будівля світу та інші архітектурні дива. Низка різних типів і компаній також повторили ці обіцянки, більшість з яких підготовлені до щорічного Всесвітнього урядового саміту в Дубаї, який розпочався 13 лютого.

Правитель Дубая шейх Мухаммед бін Рашид Аль Мактум оголосив про відновлення програми літаючого таксі в Twitter 12 лютого. Цього разу Дубай висвітлив у рекламному ролику шестироторне електричне літаюче таксі виробництва Joby Aviation із Санта-Круза, Каліфорнія.

Включення Joby Aviation замість EHang 184 та XPeng X2 китайського виробництва або електричного Volocopter німецького виробництва, які раніше демонструвалися в Дубаї, офіційні особи ОАЕ ніяк не пояснили.

Ахмед Багрозян, офіційний представник Управління доріг і транспорту емірату, сказав державній радіостанції Dubai Eye, що “ще рано” для цього плану.

“Ми ще не підписали жодного партнера”, – сказав він.

Ще одна відмінність у цьогорічних обіцянках щодо літаючих таксі – оприлюднення деталей програми. Місто планує чотири “vertiports” біля Міжнародного аеропорту Дубая, найбільшого у світі для міжнародних подорожей, центру Дубая, рукотворного архіпелагу Пальма Джумейра та Дубай-Марина. Ці пункти включатимуть два стартових майданчики та чотири точки зарядки для літаючих таксі.

“Ми вважаємо, що це привабливі території з бізнес-хабами та туристичними хабами, які можуть створити значний попит”, – сказав Багрозян.

Ціни на літаючі таксі “будуть на рівні послуг лімузинів у Дубаї, можливо, трохи вищі”, – сказав Багрозян. RTA описує тарифи на послуги лімузинів як “принаймні на 30% вищі, ніж тарифи на таксі” в місті. Мінімальна вартість проїзду в таксі становить близько 3,25 долара США, а вартість проїзду становить 0,50 долара США за кілометр.

Іншим відхиленням від попередніх планів є те, що RTA планує спочатку використовувати літаючі таксі з пілотами, а не автономні, як обговорювалося раніше.

Офіційні особи Дубая описали таксі як таке. що має пілота та чотири пасажирські місця, які відповідають електричному літаючому таксі Joby. Однак Багрозян сказав, що випробування продовжаться і з автономними літаючими таксі.

Прототип Joby може пролетіти понад 240 кілометрів, перш ніж потребуватиме зарядки – це те, що дозволило б Абу-Дабі та іншим районам країни бути в радіусі. Він злітає і приземляється вертикально, а його ротори нахиляються вперед у польоті. Він має максимальну швидкість 320 км/год.

Відео, опубліковане в Twitter шейха Мохаммеда, також містило логотип лондонської Skyports Infrastructure, яка також називає свої проєкти підтримки “vertiports”. Компанія вже тестує свою модель “vertiport” за межами Парижа та співпрацює з Joby.

Відкриття неба для літаючих таксі полегшить реальну напруженість щоденного трафіку, який лише погіршується, оскільки населення Дубая стрімко зростає до понад 3,5 мільйона осіб.

Година пік на Шейх Заєд Роуд, артерії з дюжиною смуг, що тягнеться вздовж Дубая, чергується з щільним затором і слаломом на спортивних автомобілях. Понад 1,8 мільйона автомобілів, зареєстрованих у Дубаї, курсують його дорогами, не враховуючи тих, хто приїжджає з шести інших володінь шейхів Об’єднаних Арабських Еміратів.

Існує також бажання відмовитися від бензинових і дизельних транспортних засобів, що викидають вуглець, оскільки ОАЕ будуть приймати наступні кліматичні переговори ООН COP28 цього року. Це навіть попри те, що Емірати сподіваються збільшити видобуток сирої нафти напередодні обіцяного “вуглецево-нейтрального” майбутнього до 2050 року. Тим часом Дубай сподівається, що до 2030 року чверть усіх автомобілів на його дорогах будуть без водіїв.