Дубай (ОАЕ) відкриє свої кордони для іноземних туристів з 7 липня.

Про це йдеться у заяві місцевої влади.

Приймати іноземних туристів в Дубаї почнуть з 7 липня. Туристи повинні будуть надати сертифікат про відсутність у них коронавірусної інфекції або пройти такий тест в аеропорту Дубая.

У разі отримання позитивного результату на COVID-19 вони будуть поміщені на двотижневий карантин.

Туристи також мають мати з собою медичну страховку та заповнену форму про стан здоров’я.

Зазначається, що авіакомпанії мають право відмовити пасажирам у посадці, якщо у мандрівників будуть видимі симптоми коронавірусу.

Щодо тих осіб, у кого є посвідка на проживання в Дубаї, вони можуть прибувати туди вже з 22 червня.