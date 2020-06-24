Про це йдеться у заяві місцевої влади.
Приймати іноземних туристів в Дубаї почнуть з 7 липня. Туристи повинні будуть надати сертифікат про відсутність у них коронавірусної інфекції або пройти такий тест в аеропорту Дубая.
У разі отримання позитивного результату на COVID-19 вони будуть поміщені на двотижневий карантин.
Туристи також мають мати з собою медичну страховку та заповнену форму про стан здоров’я.
Зазначається, що авіакомпанії мають право відмовити пасажирам у посадці, якщо у мандрівників будуть видимі симптоми коронавірусу.
Щодо тих осіб, у кого є посвідка на проживання в Дубаї, вони можуть прибувати туди вже з 22 червня.
- У Дубаї пасажирам проводять аналіз крові на COVID-19 перед посадкою в літак.