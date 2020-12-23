Сьогодні, 23 грудня, Дубай починає безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Про це пише Reuters.

Дубай приєднався до Саудівської Аравії, яка минулого тижня почала масову вакцинацію і стала першою арабською країною, яка почала використовувати вакцину Pfizer і BioNTech.

Цей крок був зроблений після того, як на початку цього місяця Об’єднані Арабські Емірати і Бахрейн представили широкій публіці вакцину, розроблену Китайською національною фармацевтичною групою (Sinopharm).

ОАЕ були першою країною, яка почала використовувати китайські вакцини для свого населення, заявивши на початку цього місяця, що їх ефективність становить 86 %.

На даний момент в ОАЕ зареєстровано 195 878 випадків коронавірусу і 642 випадки смерті від вірусу.