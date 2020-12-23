Про це пише Reuters.
Дубай приєднався до Саудівської Аравії, яка минулого тижня почала масову вакцинацію і стала першою арабською країною, яка почала використовувати вакцину Pfizer і BioNTech.
Цей крок був зроблений після того, як на початку цього місяця Об’єднані Арабські Емірати і Бахрейн представили широкій публіці вакцину, розроблену Китайською національною фармацевтичною групою (Sinopharm).
ОАЕ були першою країною, яка почала використовувати китайські вакцини для свого населення, заявивши на початку цього місяця, що їх ефективність становить 86 %.
На даний момент в ОАЕ зареєстровано 195 878 випадків коронавірусу і 642 випадки смерті від вірусу.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- В Україні в першу чергу будуть вакциновані проти коронавірусу COVID-19 люди з різних груп ризику (за професійними ознаками, в зв’язку із захворюваннями і віком). Це понад 20 млн осіб.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.