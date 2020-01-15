Про це заявив сьогодні на брифінгу після засідання Уряду міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.
“Ми вже отримали попередні результати, дуже цікаві… Я сподіваюся, що ми з вами ними поділимося вже цього або максимум наступного тижня”, – наголосив він.
“Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик. Всі вони дали приблизно однаковий результат. Наступного тижня, сподіваюся, ми зможемо поділитися першими результатами”, – додав він.
Дубілет уточнив, що в Уряді поки відбуваються дискусії стосовно того, чи потрібно в 2020 році проводити традиційний перепис населення.
“У нас ще відбуваються дискусії з даного питання. Моя особиста думка, що традиційний перепис проводити не потрібно. Це зайві гроші, зайві витрати для бюджету, які приносять дуже суперечливий результат”, – заявив міністр.
(На відео – з 19:08)
- Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість проведення перепису населення у 2020 році за допомогою спеціальних онлайн-інструментів.
- Під час запланованого перепису населення у 2020 році українців попросять відповісти на 13 запитань.
- Український центр суспільних даних (UCSD) та Аналітичний центр CEDOS виступили проти ініціативи уряду щодо проведення електронного перепису населення.