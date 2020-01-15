Кабінет Міністрів України встановив фактичну кількість населення в країні і має намір оприлюднити дані електронного перепису в найближчі тижні.

Про це заявив сьогодні на брифінгу після засідання Уряду міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

“Ми вже отримали попередні результати, дуже цікаві… Я сподіваюся, що ми з вами ними поділимося вже цього або максимум наступного тижня”, – наголосив він.

“Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик. Всі вони дали приблизно однаковий результат. Наступного тижня, сподіваюся, ми зможемо поділитися першими результатами”, – додав він.

Дубілет уточнив, що в Уряді поки відбуваються дискусії стосовно того, чи потрібно в 2020 році проводити традиційний перепис населення.

“У нас ще відбуваються дискусії з даного питання. Моя особиста думка, що традиційний перепис проводити не потрібно. Це зайві гроші, зайві витрати для бюджету, які приносять дуже суперечливий результат”, – заявив міністр.

(На відео – з 19:08)