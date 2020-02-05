Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи вчорашню заяву “Українського центру суспільних даних”.

Так, напередодні з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики.

Міністр назвав таке твердження фейком, який “підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах”.

“Вчора Інтернетом поширився фейк про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення. В основному цей фейк підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один із них навіть запропонував нам за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ. Так що доводиться реагувати” , – зазначив Дубілет.

Міністр нагадав, що під час перепису використовувалися три методи. Один із них полягав у тому, що було взято кількість пенсіонерів за даними Пенсійного фонду, а потім ці дані були екстрапольовані через віково-статеву структуру населення (екстраполяція – поширення висновків, отриманих із спостереження над однією частиною явища, на іншу його частину або на все явище в цілому; соціологи називають такий графік “ялинкою”). Для цього використовувалися дані Держкомстату та державних реєстрів.

Дубілет уточнив, що немає ніякої “сенсації” в тому, що дані його перепису по віковій структурі і дані Державної служби статистики України майже збігаються, оскільки Держстат також орієнтується на інформацію з державних реєстрів.

“Експерти” розділили числа вікових структур одне на одне і отримали однакове співвідношення – 88.8 %. Точніше, майже однакові — від 88.808 % до 88.839 %. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані… Чому дані “ялинки” за даними Держстата і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою “ялинку” вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується — Держстат відображає це в своїй “ялинці”. Незрозуміло, навіщо підносити як “сенсацію” те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології”, – наголосив Дубілет.

Міністр висловив думку, що “подібні фейки розганяють люди, чиї схеми на сотні мільйонів ми нещадно викрили”.

“Хто стоїть за поширенням цієї “сенсації”? Хто оплатив перші публікації у ЗМІ і рекламу в соцмережах? У мене є дві версії. Одна з версій полягає в тому, що фейк розганяють люди, чиї схеми на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію”, – написав він.

Дубілет додав, що не міг не відреагувати на твердження про нібито фальсифікацію перепису.

“Мої друзі радили мені ніяк не реагувати на цей фейк. Мовляв, тільки сприяю його поширенню. Але я так не можу. Для мене моя репутація — головне, що в мене є”, – підсумував він.