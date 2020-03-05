Екс-міністр Кабміну Дмитро Дубілет не проти продовжити роботу над незавершеними проектами.

Про це він написав у Telegram-каналі.

Як стало відомо, у Дубілета не було розмови з президентом Володимиром Зеленським з приводу відставки.

До недавнього часу нардепи від “Слуги народу” запевняли журналістів, що Дубілет точно буде в новому складі Уряду. Вчора ж “слуги” не могли ніяк пояснити, чому його там немає.

Причин своєї відставки не зміг назвати і сам Дубілет (зокрема, на Банковій їх йому не пояснювали). Він розповів, що про звільнення дізнався тільки 3 березня від Олексія Гончарука, вже колишнього прем’єр-міністра.

“У мене зараз змішані почуття. Про свою відставку я дізнався вчора від Олексія Гончарука, з президентом не говорив. Сподіваюся, ми ще поговоримо”, – зазначив Дубілет у кулуарах Парламенту, додавши, що більше не хотів би розвивати цю тему.

Дубілет написав, що більшість проектів, над якими він працював, так і не завершені.

“Нічого так не болить, як почуття втраченого часу через незавершені проекти”, – написав Дубілет.

Він також повідомив, що відбудуться переговори з приводу того, в якому форматі він продовжить працювати в Уряді, “якщо продовжить”.

Дмитро Дубілет є сином колишнього голови правління “ПриватБанку” Олександра Дубілета. Він працював IT-директором і заступником голови правління “ПриватБанку” в період, коли той належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову – з 10 травня 2011 року по 20 грудня 2016 року.

У 2015 році Дубілет створив портал iGov для переведення державних послуг в Інтернет. У липні 2019 року він став радником голови Служби безпеки України Івана Баканова із діджиталізації, а 29 серпня увійшов до складу Кабміну.