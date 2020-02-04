Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
За словами Дубілета, президент України Володимир Зеленський доручив Уряду переглянути “архітектуру зарплат” чиновників.
“Протягом останнього тижня я проводив цю роботу. Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат у різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників прив’язана змінна частина. А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на запитання фахівців, яких ми хочемо залучити”, – зазначив Дубілет.
Міністр уточнив, що вже створена відповідна презентація, і тепер він чекає, коли прем’єр-міністр і президент дадуть на цю пропозицію свою резолюцію.
На запитання, який рівень зарплати повинен бути встановлений, Дубілет заявив, що по кожній посаді передбачені свої підходи.
“Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у президента, прем’єра та спікера, як у перших осіб, премія прив’язана до зростання ВВП. Оскільки не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив’язати їх змінну частину. В кожного з міністрів зарплата може бути прив’язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад до щоквартального звіту. В депутатів може бути прив’язка до якихось своїх показників. Найпростіше – це за тим, наскільки вони беруть участь у сесії та комітетах”, – наголосив він.
Також Дубілет пропонує, щоб для керівників обласних державних адміністрацій змінна частина зарплати була прив’язана до рейтингу їхньої ефективності.
- Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 разів збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- Кабінет Міністрів України планує щомісяця публікувати дані про доходи топ-чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Він також поінформував, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень – результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.