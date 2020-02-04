Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За словами Дубілета, президент України Володимир Зеленський доручив Уряду переглянути “архітектуру зарплат” чиновників.

“Протягом останнього тижня я проводив цю роботу. Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат у різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників прив’язана змінна частина. А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на запитання фахівців, яких ми хочемо залучити”, – зазначив Дубілет.

Міністр уточнив, що вже створена відповідна презентація, і тепер він чекає, коли прем’єр-міністр і президент дадуть на цю пропозицію свою резолюцію.

На запитання, який рівень зарплати повинен бути встановлений, Дубілет заявив, що по кожній посаді передбачені свої підходи.

“Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у президента, прем’єра та спікера, як у перших осіб, премія прив’язана до зростання ВВП. Оскільки не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив’язати їх змінну частину. В кожного з міністрів зарплата може бути прив’язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад до щоквартального звіту. В депутатів може бути прив’язка до якихось своїх показників. Найпростіше – це за тим, наскільки вони беруть участь у сесії та комітетах”, – наголосив він.

Також Дубілет пропонує, щоб для керівників обласних державних адміністрацій змінна частина зарплати була прив’язана до рейтингу їхньої ефективності.