Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Дубілет зазначив, що вартість одного співробітника, відповідно до кадрового адміністрування, в Німеччині становить 40 центів, в Угорщині це 60 центів, в той час як в Україні – 2 долари.

Як приклад, компанії витрачають багато часу на взаємодію з військкоматами.

Зокрема, згідно з законодавством, у великих компаніях повинні бути спеціальні співробітники, які ведуть облік усіх військовозобов’язаних. Їх завдання – інформувати військкомати по всій країні в тому випадку, якщо статус кого-небудь із співробітників цієї компанії змінюється. Робиться це тільки на паперових носіях.

“Але проблема не стільки в папері, стільки в тому, що вся інформація, яку військкомати вимагають від бізнесу, у держави вже є. Я розраховую, що нам вдасться зробити так, щоб військкомати не мучили бізнес цими запитами”, – зазначив Дубілет.