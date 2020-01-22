Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує ввести електронні акцизні марки, які неможливо підробити, і реально перевірити справжність тільки при скануванні штрих-коду стандартними зчитують пристроями в магазинах.

Про це він написав у Telegram.

Дубілет повідомив, що робота над впровадженням такого проекту триває ще з осені.

Він пояснив, що звичайна акцизна марка – це паперова наклейка, яку кріплять на алкоголь та іншу продукцію, що означає, що за них сплатили податки. Але з ними є проблема – їх масово підробляють. Тому було вирішено створити їх електронний варіант. Для цього магазини, де продають алкоголь, тютюнові вироби і так далі, повинні були придбати спеціальні сканери.

Але Дубілет пропонує більш простий спосіб. На вже існуючі акцизні марки будуть додатково наносити спеціальних штрих-код. Він зчитується стандартними магазинним пристроями.

Тобто, додавання штрих-кодів на акцизні марки не буде вимагати нового обладнання від бізнесу, створення окремої спеціальної системи, а буде достатньо тієї інформації, яка передається в касові чеки.

Також він зазначив, що можливо буде створено мобільний додаток або ж чат-бот, яким податківці і громадяни зможуть самостійно сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність.

“Єдине, що мене бентежить в цьому проєкті, — це додатковий “пік” на касах, що трохи сповільнить обслуговування… Але це все одно набагато швидше і дешевше, ніж якби це було окреме обладнання”, – написав Дубілет.

Перед безпосереднім запуском електронних акцизних марок, по всій країні проведуть “пілот”.