Про це він написав у Telegram.
Дубілет повідомив, що робота над впровадженням такого проекту триває ще з осені.
Він пояснив, що звичайна акцизна марка – це паперова наклейка, яку кріплять на алкоголь та іншу продукцію, що означає, що за них сплатили податки. Але з ними є проблема – їх масово підробляють. Тому було вирішено створити їх електронний варіант. Для цього магазини, де продають алкоголь, тютюнові вироби і так далі, повинні були придбати спеціальні сканери.
Але Дубілет пропонує більш простий спосіб. На вже існуючі акцизні марки будуть додатково наносити спеціальних штрих-код. Він зчитується стандартними магазинним пристроями.
Тобто, додавання штрих-кодів на акцизні марки не буде вимагати нового обладнання від бізнесу, створення окремої спеціальної системи, а буде достатньо тієї інформації, яка передається в касові чеки.
Також він зазначив, що можливо буде створено мобільний додаток або ж чат-бот, яким податківці і громадяни зможуть самостійно сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність.
“Єдине, що мене бентежить в цьому проєкті, — це додатковий “пік” на касах, що трохи сповільнить обслуговування… Але це все одно набагато швидше і дешевше, ніж якби це було окреме обладнання”, – написав Дубілет.
Перед безпосереднім запуском електронних акцизних марок, по всій країні проведуть “пілот”.
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 128-IX і № 129-IX, які в найближчі два роки істотно змінять роботу бізнесу: про касові апарати і “кешбек”. #Букви розбиралися, які зміни чекають підприємців.