Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет розповів про методику проведення перепису населення, який спричинив жваве обговорення в суспільстві та ЗМІ.

Про повідомляють #Букви з посиланням на брифінг Дубілета.

“Сьогодні крок за кроком хочу розповісти, як ми провели перепис і як нам вдалося отримати цифри, озвучені раніше”, – сказав Дубілет.

Перший метод: дані мобільних операторів.

“Ми уклали меморандум з кожним з трьох мобільних операторів. І взяли у них інформацію про те, яка кількість активних абонентів є у них. Випереджаючи питання: “Що робити з тими, у кого немає мобільних телефонів? А що якщо в однієї людини два мобільних?”. З цією метою ми провели дослідження, щоб зрозуміти, в яких вікових групах, в групах по регіонах середня кількість мобільних телефоном на одну людину. З одного боку ми отримали кількість абонентів мобільних операторів — ми їх почистили від модемних пристроїв, якихось інших сім-карт. Потім на ці дані ми наклали інформацію, яка у нас є за кількістю дітей і людей похилого віку”, – зазначив Дубілет.

Другий метод: це дані з реєстру Пенсійного фонду.

За словами Дубілета, саме цей реєстр є найточнішим. З нього були взяті дані про людей віком 60+.

Третій метод: реєстр фізичних осіб.

“Ми взяли реєстр фізичних осіб, хоча розуміємо, що там можуть дублюватися дані або зовсім бути неактуальними, і очистили цей реєстр за ознаками контакту з державою за останні 3 роки … Ми взяли всіх людей, які отримують офіційний дохід. Потім ми взяли людей, які отримують субсидії. А ще ми зробили вибірку за закордонними паспортами”, – зазначив міністр.

За його словами, після проведення досліджень за всіма трьома методиками було отримано практично однаковий результат.

“І в підсумку ми вийшли на число 37 млн ​​289 тис. українців“, – сказав Дмитро Дубілет.

LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України Опубліковано UATV українською Четвер, 6 лютого 2020 р.