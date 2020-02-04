Про це він розповів в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Міністра запитали про “нетипові” приміщення в Кабміні, які можна було б використовувати за їх прямим призначенням – для роботи держчиновників.

Перше, про що він згадав, це “вільне приміщення” на сьомому поверсі Кабміну. Це великий зал з аварійним станом стелі.

“Там аварійний стан стелі, і там зараз ніхто не може перебувати. Ремонт коштує дуже багато, а бюджету на це немає. Якби ми його зробили, то там можна було б створити 200-300 робочих місць в форматі open space”, – розповів він.

Крім цього, в Кабміні є відділення “Ощадбанку”, доцільність якого Дубілету не зовсім зрозуміла.

“У нас є відділення “Ощадбанку”. Я не дуже розумію, навіщо воно потрібне. Треба буде також до нього придивитися. У 21 столітті все є в інтернет-банкінгу, навіщо нам вже відділення в будівлі Кабміну, до якого до того ж не мають доступ звичайні громадяни?”, – сказав міністр.

Він пояснив, що ще не вивчав це питання.