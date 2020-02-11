Про це він написав у своєму Telegramm-каналі.
Міністр нагадав, що за даними ООН, кожна шоста жінка в країні пережила будь-який з видів насильства протягом останнього року. Свідками домашнього насильства стають від 1 до 3 мільйонів дітей.
“Ми запустили цей проєкт за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру”, – написав Дубілет.
Проект реалізовано за спільної участі Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти, Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров’я та Національної поліції.
Також в проекті задіяні Перша леді – Олена Зеленська і телеведуча Маша Єфросиніна.
На даний момент гаряча лінія працює в тестовому режимі.
- За даними дослідження ООН, 5% жінок в селах стикалися з насильством в сім’ї протягом минулого року.
- В ПРООН відзначають, що кожна п’ята жінка в Україні у віці від 15 до 49 років піддавалася принаймні одній формі фізичного або сексуального насильства протягом свого життя.