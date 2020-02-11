Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про те, що в країні запустили гарячу ліню щодо попередження домашнього насильства. Для цього достатньо зателефонувати за номером 1547.

Про це він написав у своєму Telegramm-каналі.

Міністр нагадав, що за даними ООН, кожна шоста жінка в країні пережила будь-який з видів насильства протягом останнього року. Свідками домашнього насильства стають від 1 до 3 мільйонів дітей.

“Ми запустили цей проєкт за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру”, – написав Дубілет.

Проект реалізовано за спільної участі Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти, Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров’я та Національної поліції.

Також в проекті задіяні Перша леді – Олена Зеленська і телеведуча Маша Єфросиніна.

На даний момент гаряча лінія працює в тестовому режимі.