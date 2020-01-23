У Кабінеті Міністрів ще відбуваються дискусії з приводу необхідності проведення традиційного перепису населення, який може обійтися в 3,4 млрд гривень.

Про це розповів сьогодні на прес-конференції міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

За його словами, на пробний перепис населення пішло три місяці, і він не вимагав витрат із держбюджету. Традиційний ж перепис потребує бюджетних коштів і більшої кількості часу.

“Оцінку ми провели за три місяці, і для держави це коштувало нуль гривень додаткових бюджетних витрат. Перепис населення, якщо ми його будемо проводити, у нас ще будуть дискусії, обійдеться державі десь у 3,4 млрд гривень. І за часом, якби ми це проводили, то отримали б результат вже наступного року”, – наголосив Дубілет. “На мою суб’єктивну думку, цей захід для нашої держави не буде ефективним, я буду доводити іншим представникам влади, що ми цим шляхом, напевно, йти не будемо… У нас будуть дискусії в Кабміні і з експертами”, – додав міністр.

Дубілет розповів, що традиційний перепис також може бути неточним. Так, під час пробного перепису близько 25 % людей не відкривали двері.

“Близько 25 % людей не відкривали двері, навіть якщо до них приходили 5 разів. Якщо кожен четвертий не відкриває двері, то складно говорити про точність такого методу”, – повідомив він.

Дубілет також розповів, що зараз у державному бюджеті на 2020 рік фактично залишилося 1,4 млрд гривень на перепис.

“У першому варіанті бюджету-2020 на перепис населення було закладено 3,4 млрд гривень. Мені вдалося переконати колег, що ми можемо принаймні розглянути можливість не проводити цей перепис. Тому ми 2 млрд пустили на інші програми: якщо не помиляюся, на медицину. Тому в бюджеті поки що залишилося 1,4 млрд гривень, які ми зможемо переорієнтувати, якщо приймемо рішення не проводити перепис”, – розповів міністр.

(На відео – з 3:00 і 28:00)

Єдиний перепис населення за роки незалежності України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48 млн 457 тис. жителів.